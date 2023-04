The Flash: un nuovo teaser mostra Michael Keaton in versione Batman

Un nuovo teaser del film The Flash mostra Michael Keaton in versione Batman e Supergirl in azione, ecco il breve video apparso online.

Il 25 aprile verrà diffuso un nuovo trailer di The Flash e un breve teaser, nell'attesa, regala qualche sequenza inedita del film DC con star Ezra Miller.

Il video mostra ad esempio Michael Keaton in versione Batman, Supergirl in azione e Barry Allen che affronta le conseguenze di una scelta che potrebbe causare dei terribili cambiamenti..

The Flash, diretto da Andy Muschietti, è stato scritto da Christina Hodson.

Come già rivelato dai precedenti materiali pomozionali e dalle dichiarazioni dei realizzatori e degli interpreti, sul grande schermo appariranno anche Supergirl, interpretata da Sasha Calle, e due versioni di Batman, ruolo interpretato da Ben Affleck e nuovamente da Michael Keaton, attore che appare anche nel video condiviso online poche ore fa.

Nella sinossi di The Flash si legge: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"