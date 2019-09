The Flash: il nuovo cappuccio di Grant Gustin svelato nel poster della stagione 6

Primo sguardo al nuovo cappuccio di Grant Gustin nel poster della stagione 6 di The Flash.

The Flash: Grant Gustin, Jessica Parker Kennedy e Candice Patton in una scena della quinta stagione

La sesta stagione di The Flash vedrà nuove migliorie al costume di Barry Allen (Grant Gustin). Un anticipo ce lo offre il poster della sesta stagione diffuso sui social. Poster che svela nu nuovo collo, più massiccio, nel costume indossato da Flash.

A fianco di Barry Allen/Grant Gustin, nel poster vediamo inoltre il Team Flash composto da Candice Patton, Carlos Valdes, Danielle Panabaker e Hartley Sawyer.

New beginnings. #TheFlash premieres Tuesday, October 8. Stream free next day only on The CW App. pic.twitter.com/3cy4U1jbAj — The Flash (@CW_TheFlash) September 11, 2019

I dettagli del plot della sesta stagione di The Flash per il momento sono ancora top secret. E' stato annunciato l'arrivo di Sendhil Ramamurthy nei panni del villain DC Comics Bloodwork. Nei fumetti, Bloodwork è un impiegato dell'obitorio di Central City emofiliaco che sviluppa la capacità di trasformare la propria carne in sangue dopo un esperimento medico a cui si era sottoposto. In più, nella nuova stagione Barry Allen dovrà affrontare l'antagonista più legato al suo privato dai tempi di Eobard Thawne.

La sesta stagione di The Flash farà ritorno su The CW l'8 ottobre 2019. In Italia dovremmo vederla nella primavera 2020 su Premium Action.