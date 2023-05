The Flash: una nuova foto del film svela dei dettagli del costume inedito

Il film The Flash arriverà tra qualche settimana nelle sale, dopo alcune anteprime, e una nuova foto mostra i dettagli del costume di Barry Allen.

Il nuovo scatto condiviso da Total Film sembra confermare alcune teorie dei fan riguardanti uno dei costumi indossati dal protagonista Ezra Miller.

La foto inedita

L'immagine di The Flash mostra infatti la versione "classica" del giovane supereroe e una alternativa di Barry che, come mostrano alcuni dettagli, sembra aver usato degli avanzi dell'armatura di Batman per creare la propria. I due vengono ritratti mentre dietro di loro, apparentemente in momenti diversi, ci sono esplosioni di vario genere.

La versione inedita di Barry Allen, in base ai trailer, non dovrebbe avere dei poteri. Entrambi i giovani vengono inoltre mostrati mentre vengono colpiti da un fulmine, probabilmente per rientrare in possesso dei propri poteri o per ottenerli, giustificando quindi che la versione inedita debba costruirsi una tuta protettiva, non avendo mai usato la super-velocità per la prima volta.

The Flash: una foto del film con Ezra Miller

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie

La trama del film

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"