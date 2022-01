The Flash: in arrivo un fumetto prequel in cui Batman aiuta Barry

Il film The Flash, diretto da Andy Muschietti, avrà una storia prequel a fumetti in arrivo a partire dal mese di aprile.

The Flash, il film con star Ezra Miller, sarà preceduto dalla pubblicazione di un fumetto prequel in cui si vedrà il giovane supereroe venir preparato a combattere da Batman.

Il progetto sarà composto da tre numeri e il primo sarà disponibile nei negozi tradizionali e online a partire dal 26 aprile.

La miniserie a fumetti The Flash: The Fastest Man Alive è stata scritta dea Kenny Porter e mostrerà Barry Allen, il personaggio affidato a Ezra Miller, mentre chiede aiuto a Bruce Wayne per capire come imparare a gestire nel migliore dei modi i suoi poteri. Flash, inoltre, chiederà aiuto a Batman, nella versione di Ben Affleck, per sconfiggere il villain Girder, che sta attaccando Central City.

Il primo numero, composto da 48 pagine, sarà illustrato da Ricardo Lopez mentre i successivi saranno firmati dagli artisti Juan Ferreyra e Jason Howard.

La copertina del primo capitolo della storia prequel di The Flash, il film diretto da Andres Muschietti che ha firmato una variante della cover, è stata realizzata da Max Fiumara e ritrae i due eroi insieme.

Nel cast, oltre al protagonista Ezra Miller e ai due Batman interpretati da Affleck e Michael Keaton, ci saranno anche Ron Livingston che ha sostituito Billy Crudup nella parte di Henry Allen, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Ian Loh che sarà Barry Allen da giovane, Temuera Morrison che interpreta Tom Curry, Sasha Calle nei panni di Supergirl, e Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso.