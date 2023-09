The Flash è arrivato in homevideo: anche tre edizioni Steelbook e una versione con il Funko POP

The Flash in homevideo con tantissime edizioni targate Warner. Ci sono anche ben tre differenti edizioni Steelbook in 4K UHD e una versione con il Funko POP di The Flash.

È arrivato il giorno dello sbarco in homevideo per The Flash, il film diretto da Andy Muschietti interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. Il film è infatti disponibile per Warner Bros. Home Entertainment nelle versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e in ben tre differenti edizioni Steelbook 4K Ultra HD.

Numerosi i contenuti speciali inediti presenti nelle versioni Blu-ray e 4K Ultra HD: dal making of del film ad uno speciale dedicato a Supergirl fino ad un imperdibile approfondimento sul ritorno dell'amato Batman di Michael Keaton. E per i fan di Barry Allen, è disponibile anche un'esclusiva versione del film 4K Ultra HD con l'esclusivo FUNKO POP di the Flash.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?