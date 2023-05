The Flash: i character poster dei protagonisti

The Flash arriverà tra qualche settimana nelle sale e online sono stati condivisi i nuovi character poster dedicati ai protagonisti.

Le immagini mostrano infatti gli eroi Barry Allen, Bruce Wayne e Kara Zor-El.

I poster inediti

Le locandine di The Flash ritraggono così i personaggi interpretati da Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle, svelando i dettagli del costume indossato sul set del film diretto da Andy Muschietti.

The Flash: il character poster di Batman

The Flash: il character poster del protagonista

The Flash: il character poster di Supergirl

The Flash, diretto da Andy Muschietti, è stato scritto da Christina Hodson.

La trama del film

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"