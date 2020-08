The Flash: Ben Affleck ha fatto modificare lo script prima di tornare come Batman

Dopo aver chiesto di modificare alcune parti dello script di The Flash, Ben Affleck ha accettato di essere di nuovo Batman nel film DC, nel quale avrà un cameo definito dal regista Andy Muschietti come "sostanziale".

La notizia, circolata sul web nelle scorse ore, ha entusiasmato tutti coloro che considerano quella di Ben Affleck la versione migliore dell'eroe DC. Una novità in parte inaspettata, se consideriamo l'addio al ruolo avvenuto soltanto lo scorso anno, a seguito delle bocciature dei film che lo avevano visto protagonista, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Agli albori del suo coinvolgimento nel DCEU, poi, Affleck aveva dichiarato di voler scrivere, dirigere ed interpretare un nuovo film solista su Batman, salvo poi rinunciare al suo desiderio e ritirarsi interamente dal ruolo.

Justice League: Ben Affleck e Gal Gadot in una scena del film

Adesso, però, ad emergere sono anche i dettagli relativi alla trattativa che ha poi portato Ben Affleck ad accettare di tornare ad indossare il costume di Batman. Secondo The Wrap, "le conversazioni sono iniziate due mesi fa, periodo durante il quale si è cercato di stimolare l'interesse dell'attore per il film The Flash". A quel punto, però, l'interprete di Argoavrebbe chiesto di poter intervenire sulla sceneggiatura. "Prima di impegnarsi, Affleck aveva delle note sulla sceneggiatura che erano affrontate nella bozza data a lui la scorsa settimana e ha finalmente accettato di partecipare al progetto negli ultimi due giorni" ha quindi riportato un insider che sta seguendo i lavori in prima persona.

Ricordiamo che, sempre nelle scorse ore, è stata confermata anche la presenza di Michael Keaton in The Flash. L'attore di Birdman tornerà ad indossare il costume di Batman, come aveva già fatto a cavallo tra gli anni '80 e '90. La presenza di due eroi lascia intuire che la trama del film girerà intorno ad una serie di universi paralleli, che permetterà quindi l'apparizione di diverse versioni del Cavaliere Oscuro. Attualmente l'uscita di The Flash è programmata per il 3 giugno 2022.

Nonostante nel corso degli anni la Warner Bros. abbia dovuto fare i conti con le numerose critiche rivolte al DCEU in generale, ci sono stati alcuni recenti progetti che ne hanno sicuramente risollevato le sorti, basti pensare ai vari Wonder Woman, Aquaman e all'hype che anticipa il rilascio dello Snyder Cut su HBO Max. Se poi consideriamo il successo ottenuto dal Joker di Todd Phillips o l'ottimismo che circola intorno a The Batman di Matt Reeves, risulta palese l'affetto e l'interesse che il grande pubblico continua a nutrire nei confronti di tutti i protagonisti del DC Extended Universe, per cui risulta certo che il futuro possa regalarci ancora gradite sorprese a riguardo. Alcune di queste le potremo scoprire durante il DC Fandome, il doppio evento che si terrà il 22 agosto ed il 12 settembre 2020.