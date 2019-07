The Flash: Andy Muschietti regista del cinecomic con Ezra Miller

The Flash, il cinecomic con protagonista Ezra Miller, dovrebbe essere diretto dal regista Andy Muschietti, reduce dal successo di It!

Warner Bros avrebbe concluso le trattative con Muschietti che si occuperà del progetto inizialmente affidato a Seth Grahame-Smith e poi passato nelle mani di Rick Famuyiwa. The Flash è rimasto senza una guida in entrambi i casi, a causa delle differenze creative dei filmmaker con i produttori. Lo stesso è accaduto recentemente con Francis Daley e Jonathan Goldstein e ora l'incarico sembra sia definitivamente passato nelle mani dell'autore dell'adattamento cinematografico di It, il cui secondo capitolo arriverà nei cinema a settembre.

Il nuovo lungometraggio con protagonista Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen dovrebbe avere anche una sceneggiatura firmata da Christina Hodson, già autrice di Bumblebee e Birds of Prey,

Andy Muschietti e Barbara Muschietti saranno coinvolti inoltre come produttori in collaborazione con Michael Disco.

Sul grande schermo ritornerà quindi la storia di Allen che ha conquistato dei superpoteri dopo essere stato colpito da un fulmine. Il personaggio è già apparso in Batman v Superman e in Justice League.

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie