The Flash: Andy Muschietti conferma che il film si ispira a Flashpoint

Flashpoint sarà la fonte di ispirazione del film The Flash, come confermato dal regista Andy Muschietti in un'intervista.

The Flash arriverà sul grande schermo e ora il regista Andy Muschietti ha confermato che gli spettatori potranno assistere a una storia basata su Flashpoint.

Il filmmaker, ospite di That Hashtag Show, ha però accennato ai tanti cambiamenti che verranno compiuti rispetto a quanto raccontato tra le pagine dei fumetti della DC.

Andy Muschietti ha parlato di The Flash dichiarando: "Sarà una versione diversa di Flashpoint rispetto a quella che vi state aspettando".

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, tuttavia per ora non sono state annunciate le tempistiche.

Muschietti aveva spiegato parlando del progetto: "Quello che mi aveva conquistato della storia di Flash è l'aspetto di dramma umano che fa parte della storia. Le emozioni umane e che vengono coinvolte nel racconto. Sarà inoltre divertente. Non posso promettervi che non ci saranno degli elementi horror nel film, ma si tratta davvero di una storia meravigliosa e umana".

The Flash dovrebbe arrivare nei cinema il primo luglio 2022 e il protagonista Ezra Miller aveva spiegato parlando del cinecomic: "Chiunque conosca un po' Barry Allen sa che è sempre in ritardo, ma quando arriva agisce. Ed è in questo modo che procede la produzione. Siamo un po' in ritardo, ma il motivo per cui lo siamo e che siamo davvero concentrati nel realizzare un film che non solo sarà uno dei più grandiosi film di supereroi che possiamo realizzare, ma anche un dono ai fan".