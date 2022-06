Michelle Pfeiffer sull'uso della frusta di Catwoman in Batman - Il ritorno: "Diventai piuttosto brava" (VIDEO)

Un video di Batman - Il ritorno in cui Michelle Pfeiffer usa la sua frusta per far saltare la testa a quattro manichini in una sola ripresa è recentemente divenuto virale online e, durante un'intervista recente di Indiewire, l'attrice ha rivelato di essersi allenata duramente per il sequel di Tim Burton.

Una clip del film, che è emersa a metà febbraio ed è diventata immediatamente virale, mostra la Pfeiffer che senza l'aiuto di una stuntman porta a termine la sequenza facendo cadere tutte e quattro le teste in un solo ciak. In seguito Michelle usa la frusta di pelle per fare il salto della corda e la troupe esplode in un grande applauso.

Durante un'intervista l'attrice, che domenica è stata nominata ai Golden Globes per la sua interpretazione in "Fuga a Parigi", ha fornito alcune informazioni sulla scena della frusta: "È stato divertente perché amo interpretare quel personaggio ed ero diventata piuttosto brava con quella frusta".

"Ero molto contenta di me stesso, perché era qualcosa che la mia stuntman in realtà non poteva fare e che potevo fare io", ha concluso Michelle Pfeiffer. "Ho lavorato molto duramente, ma per alcune sequenze ci sono volute lunghe prove e il tempismo giusto. Mi è piaciuto particolarmente il salto con la corda alla fine. Me ne ero proprio dimenticata!"