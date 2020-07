The Fighter: stasera su Iris il film con Christian Bale ispirato a una storia vera

The Fighter è il film in onda stasera su Iris alle 21:00. Christian Bale interpreta Dicky Eklund, fratellastro del pugile Micky Ward alla cui vera storia si ispira la pellicola. L'attore britannico per questo film ha ricevuto l'Oscar come miglior attore non protagonista.

Dicky Eklund è l'orgoglio dell'intera cittadina - in passato ha combattuto contro Sugar Ray Leonard - ma ormai caduto in disgrazia per l'uso di droghe. Nel frattempo anche il fratellastro Micky Ward è diventato un pugile, la sua carriera è appena agli esordi ed è gestita dalla madre Alice. Nonostante il suo impressionante gancio sinistro, Micky però continua a perdere sul ring. L'ultimo combattimento finisce quasi per ammazzarlo e a quel punto viene persuaso dalla sua ragazza, Charlene, a tentare qualcosa di estremo: dividersi dalla sua famiglia, perseguire i suoi interessi e allenarsi senza l'inquieto fratello. Il ragazzo decide di ascoltare il suo consiglio fino a che non gli viene offerta l'opportunità di una vita: combattere per il titolo. Micky capisce allora che ha bisogno del fratello e di tutta la sua famiglia per poter vincere. Sfidando tutti i pessimisti, Micky cercherà di redimersi e di riportare al suo angolo del ring Dicky, Charlene, Alice e l'intera famiglia Ward/Eklund. Riuscirà così ad ottenere una serie di vittorie sorprendenti. E così, dal nulla, Micky diventerà un campione, conosciuto da tutti per la sua lealtà e la sua determinazione

Magnifiche le interpretazione di Christian Bale e Melissa Leo, entrambi premiati con il premio Oscar. The Fighter è ispirato alla biografia di Bob Halloran e alla storia vera del pugile Micky Ward, interpretato da Mark Wahlberg.

Christian Bale in un'immagine molto intensa del film The Fighter

Christian Bale per interpretare Dicky Eklund dovette dimagrire di circa trenta chili: "Dovevo interpretare un peso welter e dovevo perdere circa 30 chili, ma non potevo perderne troppi altrimenti non avrei potuto boxare, dovevo avere un fisico che rappresentasse al meglio quello di Dicky", ha dichiarato l'attore che altre volte ha sottoposto il suo fisico a rapidi cambiamenti come nel caso dei film L'uomo senza sonno e L'alba della libertà.