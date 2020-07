The Fighter: Christian Bale perse 13 chili per il film

Christian Bale perse 13 chili per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter dopo essere stato convinto ad accettare la parte da Mark Wahlberg.

Christian Bale trascorse delle intere giornate con il vero Dicky Eklund, per imparare a emularlo correttamente, prima dell'inizio delle riprese di The Fighter. L'attore perse 13 chili per interpretare il ruolo di Eklund: l'ex pugile statunitense era un tossicodipendente in quel momento, la sua vita ed il suo corpo erano stati messi a dura prova dalla cocaina e dal crack.

Christian Bale e Mark Wahlberg sul set del drammatico The Fighter

A proposito della performance di Bale il regista David O. Russell ha affermato che, oltre alla drastica trasformazione fisica, l'attore non si limitò semplicemente a mimare il comportamento di Eklund: "Dicky ha un vero e proprio ritmo distintivo, una sua musica, nel parlare; Christian ha dovuto comprendere fino in fondo il funzionamento della sua mente."

Fu Mark Wahlberg a chiedere a Bale di prendere parte al film: i due si conoscevano attraverso le loro figlie che in quel momento frequentavano la stessa scuola elementare. Wahlberg rinunciò al proprio stipendio per girare The Fighter mentre Bale fu pagato soltanto 250.000 dollari per il suo ruolo.

Christian Bale in un'immagine molto intensa del film The Fighter

Le interviste presenti sia all'inizio che alla fine della pellicola sono state improvvisate da Christian Bale e Mark Wahlberg, rimanendo nei rispettivi personaggi. Furono girate a tarda notte con solo Bale, Wahlberg e David O. Russell presenti sul set di The Fighter. Bale, durante una scena improvvisata, si commosse a tal punto da dover abbandonare il set: secondo il regista questa sua instabilità emotiva, almeno in parte, era dovuta alla sua drastica perdita di peso.