The Fantastic Four: Pedro Pascal anticipa il suo Mister Fantastic "più umano che mai"

Il regista Matt Shakman e Pedro Pascal parlano dell'approccio al personaggio di Reed Richards in The Fantastic Four: First Steps.

L'attesa per The Fantastic Four: First Steps, in uscita nelle sale il 23 luglio 2025, continua a crescere. Il film segna il debutto ufficiale della Prima Famiglia Marvel nel nuovo corso dell'MCU e anticipa il loro coinvolgimento diretto in Avengers: Doomsday, aprendo la strada a un'espansione narrativa importante.

Pedro Pascal, protagonista del film nei panni di Reed Richards alias Mister Fantastic, ha parlato con Empire Online del suo approccio a uno dei personaggi più affascinanti dell'universo Marvel.

Secondo l'attore, Richards è un uomo attraversato da contraddizioni profonde: un'intelligenza fuori dalla norma che gli permette di analizzare minacce a livello matematico, ma anche un'emotività intensa, che lo rende incredibilmente umano. "Vedo una quantità illimitata di strati in questo personaggio. È la versione definitiva della catastrofizzazione", ha spiegato Pascal, aggiungendo che proprio questa complessità lo rende unico e stimolante da interpretare.

Il regista Matt Shakman, già dietro al successo di WandaVision, ha raccontato cosa ha reso Pedro Pascal la scelta ideale per il ruolo. Shakman cercava un interprete capace di incarnare tutte le sfaccettature di Reed: il genio brillante, l'eroe d'azione, il leader, il marito e il padre. "Pedro riesce a contenere tutto questo con naturalezza", ha dichiarato il regista.

The Fantastic Four: First Steps, trama e cast

Secondo Kevin Feige, la storia di The Fantastic Four: First Steps sarà ambientata in un universo alternativo rispetto alla linea temporale principale del MCU. Tuttavia, la loro presenza già confermata in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars suggerisce un'integrazione imminente nella continuity ufficiale. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una scena post-credit in Thunderbolts che introdurrà il loro arrivo nell'universo 616.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Il film proporrà un'estetica retro-futuristica ispirata agli anni Sessanta, offrendo una rilettura visiva e narrativa delle origini della squadra. Al centro del racconto ci sarà il conflitto tra il legame familiare dei protagonisti e il loro ruolo di supereroi, chiamati ad affrontare una delle minacce più imponenti dell'universo Marvel: Galactus. La presenza del misterioso Silver Surfer aggiungerà ulteriori tensioni, rendendo la sfida ancora più personale.

A interpretare gli altri membri del gruppo ci saranno Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach in quello di Ben Grimm. A completare il cast, Julia Garner vestirà i panni di una nuova versione di Silver Surfer.