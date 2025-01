The Fantastic Four: First Steps, Robert Downey Jr. potrebbe apparire nei panni del Dottor Destino?

Ebon Moss-Bachrach, star di The Fantastic Four: First Steps, ha parlato della possibilità che Robert Downey Jr. appaia nei panni del Dottor Destino nel prossimo reboot Marvel.

Le notizie e i rumor sui piani futuri della Marvel si fanno sempre più insistenti, soprattutto per quanto riguarda le storyline dei film in arrivo, tra cui l'attesissimo reboot dei Fantastici Quattro, The Fantastic Four: First Steps, e l'altrettanto atteso Spider-Man.

Recentemente, una star del reboot della Prima Famiglia Marvel ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul film. Ebon Moss-Bachrach, che interpreterà La Cosa, durante una recente intervista ha accennato alla possibilità che Robert Downey Jr. possa apparire nei panni del Dottor Destino.

Sebbene Robert Downey Jr. sia noto per il suo iconico ruolo di Iron Man nel MCU, nel 2024 è infatti emerso che l'attore tornerà nel franchise, questa volta nel ruolo del temibile villain Dottor Destino, celebre per la sua rivalità con i Fantastici Quattro.

Le dichiarazioni di Ebon Moss-Bachrach sul possibile cameo di Robert Downey Jr.

Durante un'intervista con Jimmy Kimmel, quest'ultimo ha chiesto a Moss-Bachrach se fosse in grado di rivelare qualche dettaglio non ancora ufficiale sul reboot di The Fantastic Four: First Steps. L'attore, però, ha glissato sulla domanda.

Il cast di The Fantastic 4

Quando Kimmel ha chiesto se lui e Robert Downey Jr. avessero una buona sintonia sul set, Moss-Bachrach ha risposto scherzosamente: "Sì, viviamo insieme. Sì, mi ha chiesto di trasferirmi da lui".

Kimmel ha poi incalzato, chiedendo se Downey Jr. fosse presente nel film o se avrebbe fatto una comparsa nel finale del reboot. Moss-Bachrach ha evitato nuovamente la domanda, dichiarando: "Non succederà. Ho seguito un rigoroso training sui media". Ha anche rivelato di aver visto alcuni rendering del personaggio de La Cosa, su cui la società The Imaginarium di Andy Serkis sta lavorando per gli effetti speciali.

Moss-Bachrach era già apparso nel programma di Kimmel nel febbraio 2024, quando aveva rivelato che per il personaggio de La Cosa sarebbe stato utilizzato il motion capture. "In passato, credo che abbiano usato un costume", aveva spiegato. "Michael Chiklis indossava una tuta che, a quanto pare, era davvero scomoda. Ma ormai... l'abbiamo superato. È un po' come il cosplay, un po' amatoriale, rispetto alla tecnologia che abbiamo oggi".