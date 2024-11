The Fantastic Four: First Steps, un personaggio misterioso coperto da lenzuola spunta in un video dal set

Come sappiamo, Marvel mette in atto tutte le misure possibili e immaginabili per mantenere il segreto sui suoi progetti il più a lungo possibile. Ecco che, in un video dal set di The Fantastic Four: First Steps la troupe si adopera per celare alla vista un personaggio misterioso utilizzando... un lenzuolo.

Le riprese del reboot Marvel dei Fantastici Quattro sono attualmente in corso a Oviedo, Spagna, e visto il proliferare di curiosi e paparazzi, la troupe sta cercando di proteggere il più possibile i segreti del film negando alla vista un personaggio misterioso. Potrebbe trattarsi semplicemente di uno dei protagonisti del reboot di cui viene celato il costume oppure Marvel potrebbe voler tenere segreta la presenza di un certo attore o attrice il cui casting non è ancora stato annunciato. Chi lo sa, le ipotesi sono tante. Naturalmente Comicbookmovie.com, che ha diffuso il video, ha anticipato un possibile spoiler sul film.

Chi si nasconde dietro il lenzuolo?

Anche se le possibilità sono varie, la teoria che prevale sosterrebbe che l'attore nascosto alla vista è Robert Downey Jr., il quale sarà protagonista di un breve cameo nel film, forse in una scena dopo i titoli di coda, nei panni del Dottor Destino per gettare le basi per la presenza in un ruolo chiave in Avengers: Doomsday.

Se confermato Downey affiancherà i quattro protagonisti di The Fantastic Four: First Steps Pedro Pascal (Reed Richards, alias Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm, alias la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm, alias Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm, alias La Cosa).

Julia Garner debutterà nei panni della versione Shala-Bal di Silver Surfer, mentre Galactus è stato confermato come cattivo principale. Il Divoratore di Mondi sarà interpretato da Ralph Ineson, mentre non è ancora stata fatta chiarezza sul ruolo riservato a Natasha Lyonne, anche se i fan scommettono sulla compagna di Ben Grimm, Alicia Masters. Secondo le voci, John Malkovich interpreterà uno dei villain più vecchi della squadra, Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso. Si ipotizza anche che Paul Walter Hauser sia stato scelto per il ruolo dell'Uomo Talpa, ma anche questo rumo è in attesa di conferma.

Kevin Feige ha recentemente confermato che il film sarà ambientato in un universo alternativo, ma sappiamo che la Prima Famiglia della Marvel apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Al momento proseguono le riprese in vista dell'uscita nei cinema, prevista per il luglio 2025.