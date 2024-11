The Fantastic Four: nuove immagini svelano l'aspetto di Reed Richards

Dei nuovi scatti dal set di The Fantastic Four: First Step, svelano uno sguardo inedito al look di Mr. Fantastic, Reed Richard interpretato da Pedro Pascal

Mentre proseguono le riprese di Fantastic Four: First Steps in Spagna (le riprese dovrebbero terminare nel fine settimana o all'inizio della prossima), sono state diffuse online altre foto dal set, che ci permettono di vedere meglio Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic.

Sebbene l'attore de Il Gladiatore II e The Last of Us indossi ancora una felpa nera con cappuccio per nascondere la parte superiore del costume, sono visibili i pantaloni blu e gli stivali bianchi, oltre alle caratteristiche striature grigie ai lati della testa che sono diventate un punto fermo del personaggio nei fumetti.

Fantstici 4: Primi Passi, un nuovo sguardo a Reed Richards

Il primo trailer di The Fantastic Four: First Steps non è ancora stato rilasciato ufficialmente, ma in rete circolano alcune versioni trapelate da vari eventi come il SDCC e il D23. Nel frattempo potete vedere nel link qui sotto le nuove foto dal set:

Pedro Pascal as Reed Richards on the set of 'The Fantastic Four: First Steps'. pic.twitter.com/haq0GH91bw — The MCU Den (@mcu_den) November 23, 2024

Insieme a Pascal ci saranno Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One) nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa.

The Fantastic Four, dagli anni '60 con amore: un casting stratosferico per un cinecomic pronto a sorprenderci

Julia Garner debutterà come versione Shala-Bal di Silver Surfer, mentre Galactus è stato confermato come villain principale. Il Divoratore di Mondi che sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, Game of Thrones).

Non sappiamo ancora con certezza chi interpreterà Natasha Lyonne (la voce di H.E.R.B.I.E., il robot della compagna di Ben Grimm, Alicia Masters, sono le ipotesi più diffuse), ma si vocifera che John Malkovich interpreterà uno dei cattivi più antichi della squadra, Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso. Si ipotizza anche che Paul Walter Hauser sia stato scritturato per il ruolo dell'Uomo Talpa, ma la notizia non è ancora stata confermata.

Locandina di Fantastic Four

Kevin Feige ha recentemente confermato che il film si svolgerà in un universo alternativo, ma sappiamo che la Prima Famiglia Marvel apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quindi non saremmo sorpresi se alla fine di questo film si ritrovassero nella linea temporale principale del MCU.

Le riprese sono in corso e alcune foto del set hanno iniziato a comparire online. Matt Shakman dirige I Fantastici Quattro: First Steps, che arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.