The Fall of the House of Usher: la data di uscita e le foto della nuova serie Netflix

Netflix ha svelato la data di uscita della nuova serie ideata da Mike Flanagan: The Fall of the House of Usher arriverà sugli schermi a ottobre.

Dopo molta attesa, Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova serie The Fall of the House of Usher, il nuovo progetto ideato da Mike Flanagan, che debutterà in streaming il 12 ottobre.

Online sono state inoltre condivise le foto dei protagonisti degli otto episodi ispirati a una storia di Edgar Allan Poe.

I dettagli della serie

The Fall of the House of Usher segna la quinta collaborazione seriale di Mike Flanagan con Netflix dopo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e Midnight Club. Il regista ha prodotto il progetto insieme a Intrepid Pictures.

La serie seguirà a grandi linee la trama del racconto di Edgar Allan Poe pubblicato per la prima volta nel 1839 e successivamente in un'antologia di racconti intitolata Tales of the Grotesque and Arabesque, oltre che in una raccolta di altri racconti di Poe. Secondo la logline rilasciata, l'adattamento di Flanagan seguirà la storia del personaggio principale, Roderick Usher e del suo ospite invitato e amico d'infanzia, mentre il padrone di casa rivela lentamente qualcosa in più sulla sua misteriosa casa e sulla sorella gemella Madeline, interpretata da Mary McDonnell (Battlestar Galactica).

Nello show Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), che hanno trasformato l'azienda Fortunato Pharmaceuticals in un impero all'insegna di benessere, privilegi e potere. I segreti del passato che emergono, quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire, sembrano però essere collegati a una misteriosa donna del loro passato.

Gli interpreti

Nel cast ci sono Carla Gugino, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T'Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney e Robert Longstreet.

