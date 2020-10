The Falcon and The Wionter Soldier, terminate le riprese in Repubblica Ceca

The Falcon and The Winter Soldier è un po' più vicina alla fine dei lavori: terminano le riprese in Repubblica Ceca per la serie Marvel di Disney+. con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Se nel mondo non accenna a migliorare la situazione sanitaria, alcune produzioni stanno comunque proseguendo con i lavori, nel limite permesso dalle severe misure di sicurezza applicate sui set. E a quanto pare, la troupe di The Falcon and The Winter Soldier sta facendo davvero del suo meglio, perché è già riuscita a portare a termine le riprese europee della serie Marvel di Disney+.

Stando a quanto riportato da Fandime Filmu (via Comicbook), la produzione dello show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan sta chiudendo baracca e burattini sul set di Praga, in Repubblica Ceca, dopo aver terminato di girare.

"Ci avevano detto che una parte della produzione avrebbe dovuto continuare fino a venerdì, ma sono stati così veloci, che sono riusciti a finire tutto entro giovedì" si legge sul loro sito. Da quel che si è potuto evincere, la produzione si è impegnata al massimo per rendere il più versatile possibile il set a disposizione, rendendolo adatto a rappresentare Lettonia, Polonia e Svizzera.

Nei giorni scorsi, Mackie (Sam Wilson/Falcon) si era pronunciato in merito agli attuali protocolli di sicurezza in vigore sul set, dipingendo un quadro decisamente poco ideale, come riportato anche da Screen Rant: "Sono tutti spaventati l'uno dall'altro. Il cibo è pessimo, perché dev'essere preparato altrove e consegnato in sacchetti per il sottovuoto. È davvero brutto, perché è letteralmente come vivere in quarantena" ha dichiarato "E non è come magari per l'NBA che avevano il barbiere e gli amici a fargli compagnia... No, se qui arrivi per sbaglio a meno di due metri da qualcuno, c'è un tipo della sicurezza che inizia farti cenno con un bastone e dirti 'Devi spostarti!'. Quindi sì, è dura".

Al momento non sappiamo ancora quando The Falcon and The Winter Soldier potrà debuttare su Disney+, ma sembra difficile un lancio precedente alla primavera 2021.