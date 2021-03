The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "Dieci anni fa avevo fatto l'audizione per Captain America"

Wyatt Russell, star di The Falcon and the Winter Soldier, aveva fatto la sua prima audizione per il MCU durante il casting per Captain America.

Tra i protagonisti della serie The Falcon and the Winter Soldier c'è anche Wyatt Russell e l'attore ha svelato che circa un decennio fa aveva fatto un'audizione per entrare nel Marvel Cinematic Universe in occasione del casting di Captain America: il primo vendicatore.

L'attore ha dovuto però attendere a lungo prima di ottenere un ruolo nei progetti tratti dai fumetti, venendo scelto per la parte di John Walker nella nuova serie prodotta per Disney+.

Wyatt Russell, durante un'intervista rilasciata a Good Morning America, ha raccontato parlando della sua esperienza durante il casting che ha portato alla scelta di Chris Evans nel ruolo di Captain America: "Penso che, onestamente, la prima audizione fosse più che altro semplicemente qualcosa da leggere, per vedere se fossi bravo a recitare oppure no".

L'interprete di US Agent/John Walker ha poi ammesso: "Non penso di essere mai stato in realtà in corsa per il ruolo, ma è stato folle".

L'attore, un decennio dopo, è stato richiamato dai produttori della Marvel: "Questa volta non sapevo per quale ruolo mi stessero valutando. Era semplicemente 'Marvel vuole che tu faccia un provino per qualcosa, vai' e solo dopo aver ottenuto la parte ho scoperto di cosa si trattava, quindi non sapevo nemmeno cosa stesse accadendo".

Il personaggio affidato a Russell, al termine della prima puntata di The Falcon and the Winter Soldier, entra in scena svelando che John Walker è stato scelto dal governo americano come erede di Captain America dopo che Sam Wilson ha deciso di cedere lo scudo ricevuto in eredità da Steve Rogers al museo Smithsonian, senza poter immaginare che verrà invece usato dall'ex militare.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.