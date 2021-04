The Falcon and the Winter Soldier in cima alla classifica delle serie TV più viste

The Falcon and the Winter Soldier guida la classifica che riguarda le serie TV originali più viste tramite le maggiori piattaforme di streaming.

The Falcon and the Winter Soldier occupa il primo posto nella classifica delle serie TV originali più viste nella settimana dal 22 al 28 marzo.

The Falcon And The Winter Soldier: un confronto tra Anthony Mackie e Sebastian Stan

Ecco la classifica Nielsen per le serie originali nella settimana dal 22 al 28 marzo riportata da Hollywood Reporter:

The Falcon and the Winter Soldier (Disney +), 628 milioni di minuti visualizzati;

Gli Irregolari di Baker Street (Netflix), 424 milioni;

Ginny & Georgia (Netflix), 390 milioni;

Chi ha ucciso Sara? (Netflix), 363 milioni;

The Crown (Netflix), 327 milioni;

Country Comfort (Netflix), 253 milioni;

Formula 1: Drive to Survive (Netflix), 237 milioni;

La coppia quasi perfetta (Netflix), 217 milioni;

Longmire (Netflix), 200 milioni;

Solar Opposites (Hulu), 196 milioni;

Proprio nelle ore in cui giunge al termine la prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier, i dati riguardanti le visualizzazioni delle serie TV originali in streaming incoronano lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan. La top ten in questione riguarda la settimana dal 22 al 28 marzo 2021 e dunque la seconda settimana dello show Marvel che è stato rilasciato poco dopo la fine del precedente successo targato Disney+, WandaVision.

A occupare la maggior parte delle posizioni di questa classifica è invece Netflix che, pur non raggiungendo il primato, vede ben otto delle sue serie incluse tra il secondo ed il nono posto della top ten. Fanalino di coda è invece Hulu con Solar Opposites, la serie animata creata da Justin Roiland e Mike McMahan che ha collezionato 196 milioni di minuti di visione. Gli irregolari di Baker Street si è classificato al secondo posto con 424 milioni di minuti, mentre la miglior serie della settimana precedente, Ginny & Georgia, è scesa al terzo posto con 390 milioni di minuti di visione.

The Falcon and the Winter Soldier, episodio 5: la scena nei titoli di coda

Tornando a parlare di The Falcon and the Winter Soldier, la serie è salita in cima alla classifica nella sua seconda settimana, diventando la serie in streaming originale più seguita in termini di tempo di visione totale. Lo spettacolo ha totalizzato 628 milioni di minuti di visualizzazione, un aumento del 27% rispetto alla prima settimana. Se si prendono invece in considerazione anche le serie acquisite da Disney+, Hulu, Netflix ed Amazon Prime Video, lo show si classifica al terzo posto, dietro a NCIS (725 milioni di minuti) e Criminal Minds (656 milioni).