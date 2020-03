The Falcon and The Winter Soldier, svelata una location chiave della serie?

Svelata una location chiave di The Falcon and The Winter Soldier, serie di Disney+ con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Proseguono le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, e con lo spostarsi della troupe in Europa, potrebbe essere stata rivelata una nuova location di grande importanza per la storia.

Sebastian Stan ci aveva già mostrato su Instagram gli ultimi spostamenti di cast e crew (#BuckyTakesEurope), e Coronavirus o meno, le riprese sembrano proseguire spedite.

Adesso il sito Murphy's Universe suggerisce che la serie di Disney+ possa presto spostarsi in Repubblica Ceca, poco più a nord di Praga, dove li attende il Ploskovice Castle.

In base a questa indicazione, ci si aspetta dunque che questa possa fungere da dimora per il Baron Zemo di Daniel Daniel Brühl.

L'informazione arriverebbe da @FFilmu, che mostra su Instagram le immagini degli esterni, dell'ingresso e della grotta del castello.

Ovviamente queste sono solo supposizioni, ma voi cosa ne pensate? Potrebbe trattarsi davvero del covo di Zemo?

The Falcon and The Winter Soldier seguirà le avventure di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) e arriverà ad agosto 2020 sulla piattaforma streaming targata Disney, mentre a dicembre seguirà WandaVision, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

In Italia, Disney+ sarà disponibile dal 24 marzo, ed è già possibile abbonarsi al servizio con uno sconto sulla tariffa annuale.