The Falcon and The Winter Soldier, la serie potrebbe avere un nuovo titolo nella seconda stagione

The Falcon and The Winter Soldier: in caso di rinnovo, la serie di Disney+ potrebbe cambiare titolo nella seconda stagione?

The Falcon and The Winter Soldier potrebbe avere nuovo titolo in caso di rinnovo per una seconda stagione della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan? Secondo alcuni voci, sarebbe una possibilità valutata dai vertici di Disney+ nel caso venissero ordinati ulteriori episodi.

Le dichiarazioni sono arrivate da Charles Murphy durante il suo podcast Murphy's Law: "Dopo la prima stagione, Bucky e Sam avranno affrontato esperienze abbastanza traumatiche, e non saranno in un qualche modo differenti".

Non sappiamo a quali esperienze si possa riferire, ma inizialmente, nella prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier era prevista una sottotrama legata a un virus letale, che però sembrerebbe essere stata modificata e/o rimossa per via dell'attuale e più che reale emergenza sanitaria.

Intanto, Murphy continua "C'erano decisamente dei piani per una seconda stagione, in principio. Se si farà, non la chiameranno The Falcon and The Winter Soldier 2, ma sarà qualcosa di collegato dal punto di vista tematico, con un nome diverso".

Il sito ComicBookMovie ha quindi ipotizzato alcuni titoli alternativi, come ad esempio Captain America and The Winter Soldier o Captain America and Bucky, basandosi sugli eventi di Endgame e sulla volontà di Bucky di gettarsi alle spalle il proprio passato da arma umana per l'Hydra. Voi che ne pensate? Quali potrebbero essere secondo voi delle opzioni plausibili, se davvero la serie cambierà titolo in futuro?