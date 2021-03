The Falcon and The Winter Soldier, la serie Marvel fa il botto su Rotten Tomatoes

La nuova serie Marvel di Disney+, The Falcon and The Winter Soldier, guadagna un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes.

Finalmente siamo partiti per una nuova avventura nel Marvel Cinematic Universe grazie alla nuova serie di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, il cui primo episodio ha debuttato ieri, venerdì 19 marzo sulla piattaforma streaming. E intanto, anche il responso di critica e pubblico sembra essere dei più positivi, come si può notare dal punteggio della serie su Rotten Tomatoes.

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan

Lo show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan ha esordito con un primo episodio piuttosto introspettivo, ma comunque carico d'azione e colpi di scena, preparando il terreno per ciò che vedremo nelle prossime settimane.

A quanto pare, quello di Kari Skogland (regista) e Malcolm Spellman (sceneggiatore) è stato un approccio vincente, perché la stampa e gli spettatori sembrano aver gradito, tanto da far registrare un 93% per quanto riguarda il Tomatometer e 78% di Average Audience Score sulla celebre piattaforma raccoglitrice di recensioni Rotten Tomatoes.

Una risposta dello stesso tipo aveva ricevuto anche WandaVision, la prima serie tv dei Marvel Studios a debuttare su Disney+, che ha terminato il suo corso con un punteggio di 91% (Tomatometer) e 81% (Average Audience Score).

L'avventura televisiva di Sam Wilson e Bucky Barnes è appena iniziata, ma viste le premesse e le grande aspettative per ciò che verrà, è impossibile non mantenere l'entusiasmo per i prossimi episodi.

E voi, avete già visto il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier? Che ne pensate?