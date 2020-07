The Falcon and The Winter Soldier: una scena di combattimento rivelata in un video dal set

È trapelato un nuovo video dal set di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel che sarà disponibile du Disney+, in cui possiamo apprezzare una scena di combattimento.

Nonostante The Falcon and The Winter Soldier, nuova seria Marvel, sia in attesa di ripartire con le riprese, nuovi video dal set mostra l'attore Wyatt Russell nei panni del personaggio US Agent in una scena di combattimento vicino a un veicolo blindato.

I video mostrano il personaggio di US Agent, un presunto cattivo della serie interpretato da Wyatt Russell, che si scontra con un numero indefinito di persone. Uno dei video in particolare mostra il personaggio che utilizza l'iconico scudo di Captain America a metà combattimento. Dal momento che l'eredità del mantello di Captain America sarà un argomento esplorato in The Falcon and the Winter Soldier, è sicuramente interessante vedere come questo nuovo personaggio ne entra in possesso, dopo che è stato dato a Sam Wilson proprio da Steve Rogers alla fine di Avengers: Endgame.

The Falcon and the Winter Soldier seguirà invece le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes. Tra gli interpreti ci saranno anche Daniel Bruhl ed Emily Van Camp, interpreti di Helmut Zemo e Sharon Carter, Wyatt Russell che sarà U.S. Agent, Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly e Noah Mills.

La serie dovrebbe tornare in lavorazione in autunno per poi approdare su Disney+ nel 2021.