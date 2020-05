The Falcon and the Winter Soldier: le riprese potrebbero ricominciare presto a Praga?

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier potrebbero presto ricominciare a Praga, se Marvel e Disney considereranno la situazione sicura.

Le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier potrebbero ricominciare a breve grazie alle nuove disposizioni delle autorità della Repubblica Ceca.

Il cast e la troupe dello show Marvel prodotto per Disney+ erano stati costretti a interrompere il proprio lavoro quando mancavano poche settimane alla conclusione dell'impegno previsto per la prima stagione.

In Repubblica Ceca è attualmente prevista la possibilità di lavorare sul set, ma seguendo alcune direttive relative alla sicurezza e alla salute.

Nel caso in cui Disney e Marvel decidessero di ritornare in Europa il cast e la troupe di The Falcon and the Winter Soldier dovrebbero effettuare un test prima di partire dalla propria nazione, in caso di risultato negativo potranno entrare in Repubblica Ceca. Entro 72 ore, inoltre, le persone saranno sottoposte a un secondo test e resteranno in quarantena fino a quando si otterrà un risultato negativo.

Pavlina Zipkova, responsabile della Film Commission della Repubblica Ceca, ha spiegato: "In questo modo potranno evitare la quarantena di quattordici giorni a cui devono essere sottoposti i cittadini stranieri che entrano nei nostri confini, situazione che avrebbe avuto un serio impatto sul budget delle produzioni cinematografiche e televisive". Sul set, inoltre, bisognerà effettuare test ogni 14 giorni durante la produzione e mantenere degli standard di sicurezza e igienici, nelle location e all'interno degli studi cinematografici. Molte persone impegnate al lavoro dovranno inoltre indossare mascherine protettive, con l'eccezione degli attori.

La decisione se far ritornare sul set Sebastian Stan, Anthony Mackie e gli altri protagonisti della serie The Falcon and the Winter Soldier spetta però alla Disney.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.