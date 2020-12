The Falcon and The Winter Soldier: la reazione di Chris Evans al trailer

Disney+ ha condiviso il primo trailer della serie The Falcon and the Winter Soldier e Chris Evans ha condiviso la sua reazione online.

The Falcon and the Winter Soldier ha ora un primo trailer in attesa del debutto su Disney+ previsto per il 19 marzo e Chris Evans, ex interprete di Captain America, ha commentato il video.

La star, da sempre molto attiva su Twitter, ha semplicemente usato delle emoji per sottolineare nella sua reazione come il primo filmato sia "infuocato".

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Captain America in occasione del film Avengers: Endgame con una scena in cui l'eroe consegna il suo scudo a Falcon/Sam Wilson. La storia dello show Marvel prodotto per Disney+ riprenderà proprio da quella situazione con Bucky e Sam alle prese con nuovi pericoli e missioni.

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier si sono concluse alcune settimane fa dopo una lunga pausa causata dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive in tutto il mondo.

Anthony Mackie aveva rassicurato i fan in un'intervista dichiarando: "Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare sul set, ma tutti possono stare tranquilli che la serie uscirà. Non siamo stati cancellati. Perché sapete, in questo settore, quando dicono 'Prendetevi una pausa, ritorneremo' di solito significa che non accadrà mai. Ho pensato 'Sono stato Captain America per due settimane, fa schifo! Come sono stato licenziato nel mio giorno di pausa dal set?'".

Nel cast ci sono, oltre alle star Anthony Mackie e Sebastian Stan, anche Emily VanCamp, Daniel Brühl e Wyatt Russell.