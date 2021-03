The Falcon and the Winter Soldier, il primo episodio allude al futuro cosmico di Bucky?

Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier contiene un possibile rimando ai fumetti e un indizio sul futuro di Bucky Barnes.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier conterrebbe un possibile rimando ai fumetti e un indizio sul futuro cosmico di Bucky Barnes. Come riportato da Comic Book Resources, nella serie c'è chi pensa che Steve Rogers, che noi sappiamo essere invecchiato e in pensione grazie a un viaggio nel tempo, sia in realtà nascosto in una base segreta sulla Luna.

Questo è più o meno ciò che ha fatto Bucky nei fumetti tra il 2014 e il 2016: nella storyline Original Sin ha preso il posto di Nick Fury come protettore segreto della Terra da varie minacce extraterrestri, e un'evoluzione simile - ma forse senza i dettagli più cruenti - non sarebbe da escludere nel Marvel Cinematic Universe, considerando l'importanza del settore cosmico negli ultimi anni e dove abbiamo lasciato Fury nel corso della sua apparizione più recente (lui era nello spazio, mentre l'amico Talos lo impersonava sul nostro pianeta, e li ritroveremo entrambi in Secret Invasion).

The Falcon and the Winter Soldier, Kevin Feige: "Una vera esperienza da MCU"

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

The Falcon and the Winter Soldier è attualmente in corso su Disney+, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 23 aprile, ed è la seconda miniserie realizzata appositamente per la piattaforma dai Marvel Studios, con un nuovo sistema in base al quale Kevin Feige si occupa direttamente anche del ramo seriale, precedentemente affidato all'ora defunta Marvel Television.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, show che racconta le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame (il primo episodio inizia sei mesi dopo la sconfitta definitiva di Thanos), e vanta il ritorno in scena di Helmut Zemo, l'uomo che provocò lo scioglimento degli Avengers nel 2016 dopo aver incastrato Bucky. Anthony Mackie apparirà prossimamente anche su Netflix nel thriller La donna alla finestra, basato sull'omonimo bestseller, mentre Sebastian Stan ha recentemente girato The 355, opera seconda del noto produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, veterano dei film degli X-Men.