The Falcon and the Winter Soldier: una foto dal set svela un legame con Avengers: Endgame

The Falcon and the Winter Soldier, come conferma una foto scattata sul set, sarà particolarmente legato ad Avengers: Endgame.

The Falcon and the Winter Soldier arriverà nel 2020 su Disney+ e una nuova foto dal set svela un interessante dettaglio riguardante il mondo in cui sarà ambientata la storia ispirata ai fumetti della Marvel legata ad Avengers: Endgame.

Lo show con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie affronterà infatti le conseguenze di quanto avvenuto in Avengers: Endgame, in particolare dell'evento chiamato Blip, ovvero il ritorno di tutte le creature che erano scomparse dopo lo schiocco di dita del malvagio Thanos.

La foto condivisa online mostra un cartello di un'attività chiamata Samson Development in cui è scritto: "Ricostruendo la vostra città dopo il Blip".

Dopo che Hulk ha utilizzato le Gemme dell'Infinito per rimediare alle azioni del nemico degli Avengers, nell'universo sono ritornate tutti gli esseri viventi spazzati via in pochi istanti dopo la vittoria di Thanos e in The Falcon and the Winter Soldier si potrebbe quindi mostrare in che modo chi è tornato starà cercando di reintegrarsi nel mondo dopo una lunga assenza.

La serie - che farà parte della fase 4 Marvel - debutterà sulla piattaforma di streaming della Disney nel 2020, in una data non ancora annunciata.

