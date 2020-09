The Falcon and the Winter Soldier: una foto condivisa da Sebastian Stan mostra i costumi dei protagonisti

Una foto condivisa da Sebastian Stan dal set di The Falcon and the Winter Soldier svela i costumi creati per la serie Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier debutterà prossimamente su Disney+ e Sebastian Stan ha condiviso oggi una foto dal set che permette di vedere qualche dettaglio dei costumi creati per lo show.

L'attore ha scritto un ironico post su Instagram in cui ha scritto "Amici. Mantenendo la distanza sociale fin dal novembre 2019".

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono ricominciate alcuni giorni fa ad Atlanta, in Georgia, dopo una lunga pausa iniziata a marzo.

Per alcuni mesi i fan della Marvel hanno affrontato la preoccupazione che l'atteso progetto che continuerà la storia di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame non venisse completato.

Anthony Mackie aveva però assicurato: "Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare sul set, ma tutti possono stare tranquilli che la serie uscirà. Non siamo stati cancellati. Perché sapete, in questo settore, quando dicono 'Prendetevi una pausa, ritorneremo' di solito significa che non accadrà mai. Ho pensato 'Sono stato Captain America per due settimane, fa schifo! Come sono stato licenziato nel mio giorno di pausa dal set?'".

Nel cast ci sono anche Emily VanCamp, Daniel Brühl e Wyatt Russell.

La serie The Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto debuttare sugli schermi di Disney+ nel mese di agosto e, per ora, non sono state svelate le nuove tempistiche relative al debutto sulla piattaforma di streaming.