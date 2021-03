The Falcon and the Winter Soldier: Sam e Bucky litigano nelle nuove clip

The Falcon and the Winter Soldier arriverà su Disney+ il 19 marzo e online sono state condivise due divertenti clip.

The Falcon and the Winter Soldier arriverà il 19 marzo e online sono state condivise due nuove clip che mostrano i due protagonisti discutere su come entrare in azione e di chi fidarsi.

Nel primo video Bucky spiega che non si fida di Redwing, ma Sam sottolinea che non è una questione di fiducia ma vuole scoprire se ha ragione. Il personaggio interpretato da Anthony Mackie parla poi delle tre categorie con cui sembrano avere sempre a che fare: androidi, alieni e maghi. Barnes fa po' una battuta citando Gandalf, svelando che aveva letto Lo Hobbit non appena era stato pubblicato. I due parlano quindi di Doctor Strange.

Nella seconda clip di The Falcon and the Winter Soldier i protagonisti interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan sono a bordo di un aereo e stanno discutendo su come agire, citando inoltre Steve Rogers/Captain America. Bucky non apprezza infatti che Sam usi il soprannome che gli aveva dato il suo migliore amico, ricordando "Steve mi conosceva da più tempo e Steve aveva un piano!".

La storia di The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prende il via dopo gli eventi mostrati nei minuti finali di Avengers: Endgame, e mostrerà Sam tormentato all'idea di raccogliere l'eredità di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America. La situazione peggiora quando si palesa un altro contendente al ruolo, John Walker (Wyatt Russell). Nel frattempo il Barone Zemo (Daniel Bruhl) ricompare e un gruppo anarchico noto come Flag-Smashers entra in azione. Sam e Bucky Barnes saranno così costretti a collaborare per compiere la missione indicata dal loro mentore Steve.

L'uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ è prevista per il 19 marzo.