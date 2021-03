The Falcon and The Winter Soldier è "l'antitesi di Wandavision" per lo sceneggiatore

Il caposceneggiatore e showrunner di The Falcon and The Winter Soldie ha puntualizzato che l'approccio dello show in arrivo su Disney+ domani sarà antitetico a quello di WandaVision.

Lo sceneggiatore di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman ha specificato che la serie sarà l'antitesi di WandaVision, puntualizzando la differenza di approccio tra le due serie Disney+.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Parlando con Inverse, lo sceneggiatore e showrunner Malcolm Spellman ha spiegato che The Falcon and the Winter Soldier offrirà al pubblico un diverso tipo di esperienza rispetto a WandaVision, presentando una storia molto più lineare che difficilmente alimenterà le teorie dei fan come nel caso del precedente show:

"Non si tratta di capire qualcosa, si tratta dei personaggi. Uno dei temi principali di questa serie è l'identità e il fatto che Zemo, Sharon Carter, Bucky Barnes e Sam Wilson, all'inizio della storia, si vedevano in un certo modo. Si tratta di una storia che costringerà questi personaggi a ripensare la percezione di sé confrontandosi con il modo in cui li vede il mondo".

Per Spellman il concept di The Falcon and the Winter Soldier è antitetico a quello di WandaVision: pur esistendo un elemento di mistero nella trama non è questo a guidare il plot quanto l'evoluzione psicologica dei personaggi:

"Una cosa che la Marvel sapeva di volere ancor prima che varcassi la soglia era che voleva raccontare una storia di amicizia. Volevano mostrare l'incontro/scontro tra due personaggi mantenendo l'elemento umoristico della buddy comedy. Questo tipo di storie non contengono misteri, sono incentrate sui personaggi. Parlano di emozioni e unione, o della sua mancanza, tra personaggi e questo è ciò che richiede il genere. Per quanto sia fantastica WandaVision, la nostra serie è antitetica in tutti i sensi."

The Falcon and The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. il primo episodio approderà su Disney+ domani 19 marzo.