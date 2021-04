The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "È stato divertente essere la valvola di sfogo di Marvel"

Wyatt Russell descrive cosa si prova a essere la valvola di sfogo di Marvel nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Wyatt Russell ha commentato l'esperienza nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ammettendo di essersi divertito a interpretare la valvola di sfogo per Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier: la presentazione del nuovo Captain America

Wyatt Russell ha rivelato a Variety che, quando ha partecipato all'audizione per lo show, non aveva assolutamente idea quale fosse il ruolo cercato. Solo dopo essere stato scelto dai Marvel Studios gli è stato detto che gli sarebbe stato affidato il ruolo di John Walker, che assume il ruolo di Captain America dopo il rifiuto di Sam Wilson (Anthony Mackie). in un primo tempo, Wyatt Russell non lo voleva assolutamente:

"La prima reazione è stata 'Cooosa? Non so se sono la persona giusta per questo ruolo. Ero pieno di dubbi."

Alla fine, l'attore ha accettato il ruolo perché Marvel ha chiarito che non voleva che interpretasse uno Steve Rogers 2.0. La reazione dei fan non si è fatta attendere: come ammette Russell stesso:

"Lo odiano e basta! Anche Sam e Bucky mi odiano, anche nella vita vera, ma non è un problema [ride]. No, in realtà sono molto divertenti e alla mano. È facile lavorare con loro e far bene. Non posso che dir bene di loro. L'ho detto a Sebastian Stan un anno fa che mi sentivo molto fortunato a entrare a far parte del mondo Marvel con loro perché mi fanno sentire a mio agio, mi danno fiducia.".

The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: "Spero che i fan non mi odieranno"

Wyatt Russell affronta anche la questione dei meme della sua faccia che hanno invaso il web dopo il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier spiegando:

"Non sono sui social media, ma i miei amici mi hanno inviato un po' di cose troppo belle per non essere viste. La migliore di tutte è il tizio di "Up" con l'elmetto in testa, è incredibile. Chiunque l'abbia fatto merita un premio, è lusinghiero. Odiano il mio personaggio. È stato divertente essere la valvola di sfogo di Marvel per un po'".