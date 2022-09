The Fabelmans: il primo trailer del film di Steven Spielberg

Dopo l'anteprima del film avvenuta al Toronto Film Festival 2022, online è stato condiviso il trailer di The Fabelmans.

Nel video si vedono le prime scene del progetto ispirato alla vita di Steven Spielberg, seguendo come un giovane si avvicina al cinema e lotta contro i pregiudizi, anche all'interno della sua famiglia, mentre cresce, si innamora, affronta bulli e razzismo.

Nel cast del film The Fabelmans ci sono Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, e David Lynch.

Il direttore della fotografia ha Janusz Kaminski aveva descritto il film come "molto emozionante che racconta la storia di Spielberg dai sette ai diciotto anni".

Steven Spielberg è regista e co-sceneggiatore in collaborazione con Tony Kushner, oltre a far parte del team della produzione insieme a Kushner e Kristie Macosko Krieger.

Al Toronto Film Festival il lungometraggio è stato accolto da una lunga standing ovation e sembra aver conquistato la critica che lo ha già inserito nella lista dei titoli in corsa per numerosi premi Oscar.

Ecco il trailer italiano diffuso da 01 Distribution che porterà prossimamente l'opera nelle nostre sale.