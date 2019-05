The Eternals: Millie Bobby Brown non sarà nel cinecomic Marvel!

Millie Bobby Brown ha confermato che non è stata ancora contattata per avere un ruolo nel cinecomic Marvel The Eternals, in arrivo nella fase 4 dell'MCU.

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, ha dichiarato che non sarà nel cast di The Eternals, uno dei prossimi progetti della Marvel.

Qualche tempo fa il nome della giovane attrice era stato fatto da diverse testate online, che davano quasi per certo la sua presenza in uno dei prossimi film corali del MCU. Durante un'intervista sul red carpet di Godzilla II: King of the Monsters, Millie Bobby Brown ha dichiarato, con una certa decisione, la sua estraneità al progetto:

"Non perdiamo tempo, ve lo direi subito se fossi inclusa nel film, ma la risposta è no."

millie bobby brown will NOT be in the eternals! pic.twitter.com/O4kZmOiiOS — luhli | saw endgame (@strengthmills) May 20, 2019

Nonostante il film debba essere ancora ufficialmente trattato da Kevin Feige, The Eternals vede già nel cast nomi come Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani e Ma Dong-seok, con Keanu Reeves contattato per interpretare il villain del film. La data d'uscita potrebbe essere il 6 novembre 2020 e alla regia potrebbe esserci Chloé Zhao, uno dei nomi del cinema indipendente americano. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.

Vedremo Millie nell'imminente Godzilla II - King of the Monsters: nel film l'agenzia di criptozoologia M.O.N.A.R.C.H. e i suoi membri si scontrano contro una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Nel cast di Godzilla: King of the Monsters troviamo Vera Farmiga, che interpreta la famosa paleobiologa Dottoressa Emma Russell, e Millie Bobby Brown, che è la figlia Madison Russell. Tra gli interpreti anche Kyle Chandler nel ruolo di Mark Russell, ex marito del personaggio della Farmiga.