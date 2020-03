The Eternals: un associazione di genitori boicotta il film per un bacio gay

L'associazione conservatrice dei genitori chiamata One Million Moms ha dichiarato di boicottare il prossimo Marvel The Eternals a causa del bacio gay che sarà mostrato.

Dalla notizia del bacio gay in The Eternals si attendeva il primo boicottaggio ed è arrivato oggi da One Million Moms, l'assocazione dei genitori iper conservatrice che ha annunciato sul sito di voler opporsi al film di Chloe Zhao proprio a causa di quello scambio affettuoso annunciato dalla Marvel negli ultimi tempi.

A febbraio l'attore Haaz Sleiman ha lasciato scivolare lo scoop durante un'intervista: il suo ruolo sarà quello del marito di Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry. Il gruppo a mentalità chiusa ha deciso di boicottare Eternals in anticipo, per avvertire i genitori "e per non essere presi alla sprovvista con il prossimo film Marvel". Nonostante i vari tentativi di boicottaggio, il Marvel Cinematic Universe ha incassato finora intorno ai 22 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il gruppo ha dichiarato ulteriormente: "La Marvel ha deciso di essere politicamente corretta invece di provvedere a una programmazione adatta alle famiglie". Nella stessa dichiarazione, il gruppo ha lanciato una petizione per coinvolgere quante più persone possibile nel boicottaggio. Nella sua intervista il mese scorso, l'attore Haaz Sleiman ha descritto l'emozionante momento sul set: "_Nel film c'è un bacio meraviglioso e davvero emozionante. Tutti hanno pianto sul set. Per me è davvero importante mostrare come possa essere piena di amore e meravigliosa una famiglia queer. Brian Tyree Henry è un incredibile attore e ha portato così tanta bellezza in questa parte, a un certo punto ho visto un bambino nei suoi occhi. Ci dimentichiamo di creare un legame con quella parte umana".

The Eternals arriverà nei cinema il 6 maggio e avrà nel cast Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena. Kit Harington è invece stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.