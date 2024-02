The Eras Tour (Taylor's Version): Disney+ annuncia l'arrivo del film concerto di Taylor Swift in streaming

Il 15 marzo arriverà su Disney+ la Taylor's Version di Taylor Swift - The Eras Tour, il concerto dei record che proporrà anche il brano Cardigan e quattro canzoni in più realizzate in versione acustica.

I fan potranno quindi vedere dei momenti non inseriti nel montaggio proposto nelle sale o in quello distribuito in precedenza sul circuito di video on demand.

L'annuncio della Disney

Bob Iger, CEO di Disney, ha dichiarato: "The Eras Tour è stato un vero fenomeno che ha elettrizzato, e continua a farlo, i fan intorno al mondo, e siamo davvero entusiasti nel proporre questo entusiasmante concerto agli spettatori, ovunque siano, esclusivamente su Disney+".

The Eras Tour (Taylor's Version): il poster

La Taylor's Version dovrebbe quindi regalare lo show integrale, contenendo tutti i brani immortalati dalla troupe durante le tre serate andate in scena al Sofi Stadium di Los Angeles. Sul palco la cantautrice ha interpretato canzoni tratte da tutti i suoi dieci album: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, reputation, Lover, folklore, evermore, e Midnights.

Le canzoni interpretate in versione acustica attualmente inedite sugli schermi che dovrebbero essere proposte su Disney+ sono I Can See You tratto da Speak Now, Maroon da Midnights, You Are in Love da 1989, e Death by a Thousand Cuts da Lover.