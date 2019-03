The End of the F***ing World: la stagione 2 della serie Netflix in produzione!

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di The End of the Fing World*, serie sull'adolescenza eccentrica e disturbata.

L'annuncio arriva direttamente dal tweet ufficiale di Netflix, che ha diffuso una foto della prima pagina dello script firmato da Charlie Covell. La seconda stagione dello show sarà prodotta da Clerkenwell Films e Dominic Buchanan Productions, e sarà diffusa da Netflix in tutto il mondo ad eccezione del Regno Unito, dove andrà in onda su Channel 4.

"The End of the Fucking World" Season 2 is officially in production! #TEOTFW pic.twitter.com/csviIhHBI0 — See What's Next (@seewhatsnext) 4 marzo 2019

Basata sui popolari fumetti di Charles Forsman adattati da Charlie Covell, The End of the F***ing World è un dark comedy-drama che vede protagonisti James (Alex Lawther), adolescente che descrive se stesso come piscopatico, e l'amica sboccata Alyssa (Jessica Barden). James ha appena smesso di torturare e squartare animali e ora si sente pronto allo step successivo. La questione, però, riguarda se è davvero il momento giusto per passare ad altro. E cosa sarebbe questo "altro"?

La prima stagione di The End of the F***ing World, composta da otto episodi, è disponibile su Netflix. Qui potete leggere la nostra recensione di The End of the F***ing World.

