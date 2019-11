The End of the F***ing World: la stagione 2 da oggi su Netflix

The End of the F***ing World torna con una seconda stagione, da oggi su Netflix.

Disponibile da oggi su Netflix la seconda stagione della serie originale The End of the F***ing World.

Nei nuovi episodi Alyssa (Jessica Barden) sta ancora subendo le ripercussioni degli eventi della prima stagione. Nei nuovi episodi debutta il personaggio di Bonnie, interpretato dalla vincitrice del premio BIFA Naomi Ackie, una outsider con un passato complicato e un misterioso legame con Alyssa.

Lo scrittore inglese Charlie Covell torna come sceneggiatore della seconda stagione di The End of the F***ing World, ispirata ai personaggi dell'omonima serie di fumetti di Charles Forsman. Le canzoni originali e la colonna sonora saranno nuovamente a cura di Graham Coxon. Le registe inglesi Lucy Forbes e Destiny Ekaragha firmano, rispettivamente, il primo e il secondo blocco di episodi. Qui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione di The End of the F***ing World.

La serie è prodotta da Clerkenwell Films e Dominic Buchanan Productions. I produttori esecutivi sono Murray Ferguson, Ed Macdonald, Andy Baker, Dominic Buchanan, Jonathan Entwistle e Charlie Covell. La produttrice è Jenny Frayn. The End of the F***ing World è una co-produzione di Netflix e Channel 4.