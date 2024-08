The Electric State: svelata la data di uscita del costosissimo film dei fratelli Russo con Millie Bobbie Brown

È stata svelata la data di uscita del prossimo film diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo con protagonista Millie Bobbie Brown, The Electric State.

In questo decennio abbiamo assistito a una lievitazione dei budget al punto che è quasi impossibile per un film, a prescindere da quanto guadagni, recuperare l'intera somma spesa.

Dopo la recente assunzione da parte della Marvel per dirigere i prossimi due film degli Avengers, l'ultima stravaganza di Joe e Anthony Russo su Netflix, intitolata Electric State, sarebbe costata 320 milioni di dollari. Almeno questo film non dovrà necessariamente recuperare i soldi spesi, visto che arriverà su Netflix il 2025 marzo.

The Electric State, Netflix fuori controllo: svelata la cifra mostruosa del film con Millie Bobby Brown

Cosa sappiamo su The Electric State

Le riprese principali del film sono iniziate nell'ottobre 2022. Un mese dopo, la produzione è stata temporaneamente interrotta dopo che un membro della troupe è morto in un incidente stradale fuori dal set. Le riprese sono terminate "ufficialmente" nel febbraio 2023. Tuttavia, nei mesi di marzo e aprile di quest'anno sono stati effettuati dei reshoots.

Il cast di The Electric State comprende Millie Bobbie Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Giancarlo Espostito, Anthony Mackie, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox e Jenny Slate. Si tratta di una storia di fantascienza, basata sull'omonimo romanzo illustrato di Simon Stålenhag del 2018.

Damsel: Millie Bobby Brown in una scena del film

La sinossi del film recita: "The Electric State è un racconto di formazione che mescola i generi della fantascienza e del western in un passato retro-futuristico. La Brown interpreta un'adolescente orfana che attraversa il West americano con il suo amico robot e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore".

Netflix ha battuto gli studios in lizza per accaparrarsi The Electric State quando è stato messo sul mercato all'inizio del 2022. Il loro investimento sarà ripagato da un alto numero di spettatori?

Prima o poi si scoprirà perché il budget ha superato la soglia dei 300 milioni di dollari. Tuttavia, all'inizio dell'anno, si è stato detto che Electric State è stato uno dei motivi per cui Netflix ha recentemente effettuato una rivalutazione della sua divisione cinematografica, che, tra gli altri cambiamenti, ha visto Dan Lin sostituire Scott Stuber come capo del settore cinematografico.