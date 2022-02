The Dropout: il trailer della serie con Amanda Seyfried

La serie The Dropout, con star Amanda Seyfried, ha ora un trailer in attesa del debutto su Hulu previsto per il 3 marzo.

The Dropout arriverà sugli schermi di Hulu il 3 marzo e il trailer regala le prime sequenze della serie, che racconta una storia vera, con star Amanda Seyfried.

Nel video si vede la protagonista, Elizabeth Holmes, che ha un'idea brillante: provare a trovare un metodo per compiere le analisi del sangue a casa propria e con una sola goccia, non un'intera fiala. La ragazza abbandona quindi gli studi e fonda la società Theranos, con lo scopo di rendere più accessibili gli esami medici a tutti.

La giovane compie così delle scelte piuttosto discutibili che la portano a diventare una miliardaria, ma il castello delle sue menzogne inizia a crollare.

Amanda Seyfried è la protagonista di The Dropout, serie basata sul podcast di ABC News e incentrata sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, che ha raccolto centinaia di milioni fondando la sua compagnia biotech e diventando rapidamente una delle più celebrate imprenditrici americane. Dopo l'ascesa, è arrivata però la caduta quando è stata svelata la verità sul fatto che la macchina per fare i test promossa dalla compagnia non funzionava. Accusata di frode, Elizabeth Holmes e il suo ex Chief Operating Officer hanno ricevuto numerose accuse per aver distribuito risultati falsificati delle analisi del sangue ai consumatori. Naveen Andrews interpreta Sunny Balwani, socio in affari della Holmes nonché suo fidanzato segreto.

La serie è firmata dalla creatrice e showrunner di New Girl Elizabeth Meriwether, che è anche produttrice esecutiva del progetto insieme a Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn, con Amanda Seyfried nelle vesti di produttrice.