Amanda Seyfried sulla condanna a 11 anni di carcere a Elizabeth Holmes: 'Giusto così'

Amanda Seyfried ha commentato la condanna a Elizabeth Holmes a 11 anni di carcere per frode. L'attrice ha interpretato la Holmes nella serie Hulu The Dropout, in Italia disponibile su Disney+.

"La vita non è giusta, ma per molti versi è giusta. In particolare, lo è per lei", ha detto la Seyfried durante la promozione della nuova serie The Crowded Room a Good Morning America.

La Theranos ha raccolto quasi un miliardo di dollari dagli investitori ed è stata valutata quasi 4,5 miliardi di dollari dalla sua fondazione nel 2003. La società è stata sciolta nel 2018; alla Holmes e all'ex socio Ramesh "Sunny" Balwani è stato ordinato di pagare 452 milioni di dollari di risarcimento agli investitori.

In seguito la Holmes ha commentato al New York Times la versione di sé apparsa in The Dropout: "non interpretano me, ma un personaggio che ho creato io".

Inizialmente, anche Jennifer Lawrence avrebbe dovuto interpretare la Holmes in un biopic diretto da Adam McKay, ma ha abbandonato il ruolo dopo aver visto la Seyfried nella serie tv: "Ho pensato fosse fantastica, non c'era bisogno di rifarlo".