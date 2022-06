The Dropout, Jared Leto su Elizabeth Holmes: "Persona intelligente, è stato bello conoscerla"

Jared Leto ha raccontato di essere rimasto in contatto con Elizabeth Holmes, controverso personaggio la cui storia è al centro della serie The Dropout, spiegando come non sempre le persone siano solo una singola cosa nella vita reale.

Quest'anno, Jared Leto ha interpretato il fondatore di WeWork Adam Neumann nella serie WeCrashed di AppleTV+, ma il vincitore dell'Oscar ha recentemente raccontato che nella vita reale ha avuto una connessione con un altro titano della tecnologia della Silicon Valley, ovvero Elizabeth Holmes. Durante Actors on Actors, celebre spazio di Variety che l'ha visto confrontarsi con Amanda Seyfried, attrice che nella serie The Dropout ha interpretato proprio Holmes, Leto ha rivelato di essere rimasto "in contatto" con Holmes dopo averle conferito un Glamour Award come Woman of the Year nel 2015.

"L'avevo sentita parlare a Palo Alto. È stata bravissima sul palco. Era incredibilmente intelligente, divertente. E poi l'ho incontrata dopo, e mi è piaciuta molto. Ma nessuna indicazione che le cose non andassero bene nella sua vita e in azienda. E poi le ho dato un premio", ha ricordato Leto, aggiungendo: "Dopo siamo rimasti in contatto e abbiamo parlato un paio di volte, ma la mia esperienza con lei è stata sempre molto bella. Non tutti sono solo una singola cosa nella vita".

Tuttavia, la star di WeCrashed ha spiegato di non essere più in contatto con Holmes poiché la donna è in attesa di condanna per l'accusa di frode. E mentre a Seyfried non è stato "permesso" di incontrare Holmes prima delle riprese di The Dropout, proprio perché la fondatrice di Theranos era in causa, Leto ha ammesso di aver avuto un "incontro top secret" con i Neumann prima di girare WeCrashed. "Ero troppo curioso. Pensavo che me ne sarei pentito. Nessuno sapeva cosa stava succedendo. Ho incontrato sua moglie, Rebekah, e hanno una famiglia adorabile. Per me è stata una bella esperienza", ha raccontato Leto.

Amanda Seyfried ha detto che se avesse la possibilità di incontrare Holmes come ha fatto Leto, molto probabilmente direbbe semplicemente: "Ciao, wow, ciao". L'attrice ha aggiunto: "Vorrei passare un po' di tempo con lei, anche se in qualche modo ho influenzato la sua esperienza legale. Ho pensato molto alla sentenza. Abbiamo cercato di capirla da un punto di vista di compassione e dignità. Per qualunque cosa sia stata condannata, so che è ciò che si merita. E so anche, istintivamente, che c'è ancora uno spazio per lei al di fuori di tutta questa faccenda di Theranos, al di fuori della prigione, se andrà in prigione. Uscirà e inventerà qualcosa di nuovo che funzionerà. Non so se sono l'unica persona che la pensa così. Mi piacerebbe vederla assumersi le proprie responsabilità e andare avanti". Infine, Seyfried ha detto: "So che ad Elizabeth è stato detto di non guardare la serie, ma non riesco a credere che non abbia dato almeno una sbirciata!".