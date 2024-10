The Diplomat: una nuova cospirazione al centro del trailer della Stagione 2

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione della serie thriller politica di successo The Diplomat, che debutterà a livello globale sulla piattaforma il 31 ottobre.

La nuova stagione riprende dopo gli eventi del finale della prima, che si è conclusa con il botto - letteralmente - dopo l'esplosione di una bomba nel centro di Londra. Kate Wyler (Keri Russell), ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, cerca di capire chi sia il responsabile dell'attentato.

Tuttavia, le cose prendono una piega sinistra quando scopre che l'attacco non proviene da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico. Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre Kate insegue la verità, il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito Hal Wyler (Rufus Sewell), molto vivo e molto coinvolto. Deve affrontare un matrimonio difficile, una dinamica complessa con il Ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) e una visita minacciosa della Vicepresidente Grace Penn (Allison Janney)".

Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh tornano nei nuovi episodi. La seconda stagione introduce anche nuovi volti, tra cui l'attrice premio Oscar Allison Janney nel ruolo della Vicepresidente Grace Penn.

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo della serie a marzo di quest'anno, dopo che la prima stagione è stata tra le più seguite sulla piattaforma, debuttando subito in Top 10. Secondo un report di Variety, solo quattro giorni dopo l'uscita della serie thriller politica, ha raccolto 57,48 milioni di ore di visione, comparendo nella Top 10 in 86 Paesi complessivamente.

La prima stagione ha anche ottenuto una nomination ai Golden Globe per la migliore serie drammatica e una nomination ai Writers Guild of America Award sempre come serie drammatica. La Russell è stata anche nominata agli Emmy, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione nella prima stagione dello show.