The Diplomat 3: Kate Wyler, interpretata da Keri Russell, è in crisi nel nuovo teaser

Arriverà in autunno sugli schermi di Netflix la stagione 3 di The Diplomat, di cui è stato condiviso un nuovo teaser.

La serie continuerà quindi a raccontare la storia dell'ambasciatrice interpretata da Keri Russell che, nel video, è nuovamente in difficoltà.

Il trailer della stagione 3

Nei nuovi episodi di The Diplomat, infatti, Kate Wyler si trova in una posizione precaria dopo aver accusato il vice presidente Grace Penn (Allison Janney) di essere coinvolta in un piano terroristico e aver ammesso di essere interessata al suo posto di lavoro.

Nel trailer della terza stagione si anticipa inoltre un rapporto complicato tra Kate e Todd Penn (Bradley Whitford), situazione che potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Ecco il video pubblicato online:

Cosa racconta The Diplomat

Al centro della trama dello show targato Netflix c'è Kate Wyler, la protagonista interpretata da Keri Russell, l'ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. La donna doveva andare in Afghanistan, ma si ritrova alle prese con una situazione politica molto tesa, crisi internazionali, alleanze strategiche da stringere a Londra, un nuovo posto di lavoro e il tentativo di salvare il suo matrimonio con la star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Nel prossimo capitolo della storia Kate ha appena accusato Grace Penn (Allison Janney), il vice presidente degli Stati Uniti, di essere coinvolta in un piano terroristico e ha ammesso di essere interessata alla sua carica. Ma ora il presidente è morto, Hal potrebbe averlo ucciso per sbaglio, e Grace Penn è diventata leader. Niente di tutto questo rallenta la campagna di Hal che ha lo scopo di far ottenere a Kate la vice presidenza. Kate si ritrova alle prese con un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si è mai aspettata di avere, e con un'amicizia sempre più complicata con il Ministro degli Esteri Austin Dennison (David Gyasi), oltre ad avere uno snervante legame con il First Gentleman Todd Penn (Bradley Whitford).

Nel cast della serie ci sono anche Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.