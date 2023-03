The Diplomat: data d'uscita e prima immagine della serie thriller di Netflix con Keri Russell

Netflix ha finalmente rivelato la data d'uscita di The Diplomat, la nuova serie limitata con Keri Russell come protagonista, accompagnando il tutto con la prima immagine dello show. In base ai dettagli condivisi fino ad ora, si tratterà di una storia parecchio complessa e connessa a una serie d'intrighi appartenenti alla sfera politica e personale dei vari protagonisti.

The Diplomat arriverà nel catalogo del noto streamer a partire dal 20 aprile. Netflix stesso ha ufficializzato l'informazione sul suo profilo Twitter, mostrandoci anche Keri Russell nei panni della protagonista. La serie si comporrà di 8 episodi al cui centro troviamo il personaggio di Kate Wyler (Russell), il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito che deve fare i conti non solo con le crisi internazionali, ma anche con il matrimonio con il collega e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

"The Diplomat è uno show sulla trascendenza e sullala tortura delle relazioni a lungo termine", ha detto Debora Cahn (tramite The Wrap), showrunner, creatrice della serie e produttrice esecutiva. La filmmaker ha aggiunto: "È difficile mantenere viva una relazione, che si tratti di un matrimonio o di un'alleanza militare. Noi cambiamo, il mondo cambia, eppure vogliamo che queste relazioni continuino per sempre". Cahn ha ribadito: "È uno show su un gruppo di brave persone che fanno del loro meglio per mantenere intatte le loro collaborazioni globali e personali senza uccidersi a vicenda. Nel mondo della diplomazia hai a che fare con un sacco di comportamenti vincolati da regole e protocolli, ma si tratta pur sempre di esseri umani che sudano, si versano il caffè sui vestiti e dimenticano il nome della persona con cui stanno parlando. Tutto ciò ribolle sempre sotto la grandezza che rappresenta il lavorare con i capi di stato".

Keri Russell e Alden Ehnrenreich star di Cocaine Bear, film diretto da Elizabeth Banks

Prodotto esecutivamente da Deborah Cahn, Janice Williams, Keri Russell e Simon Cellan Jones e Dan Toland (produttore), nel cast di The Diplomat troviamo anche: David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.