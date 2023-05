La diplomatica 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie con Keri Russell

La serie La Diplomatica, prodotta per Netflix, tornerà con gli episodi della stagione 2: Netflix ha infatti confermato il rinnovo del progetto che vede coinvolta Keri Russell come protagonista e produttrice.

Il progetto è arrivato nella Top 10 di quasi tutte le nazioni in cui è presente la piattaforma di streaming, ottenendo degli ottimi dati riguardanti le ore visualizzate dagli utenti.

La trama della serie La diplomatica

La protagonista della serie La diplomatica è Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Ideata dalla showrunner Debora Cahn (West Wing, Homeland), La Diplomatica è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva. Alla regia del pilot c'è Simon Cellan Jones, vincitore di un BAFTA nel 1997 e uno degli autori di Years and Years, acclamata serie britannica.

The Diplomat, la recensione: questione di diplomatici equilibri

Le dichiarazioni

The Diplomat: Keri Russel in una scena

Jinny Howe, responsabile delle serie drammatiche di Netflix, ha dichiarato: "I fan di tutto il mondo stanno amando ogni minuto del dramma coinvolgente e propulsivo della serie La diplomaica, e apprezzando la potente performance di Keri Russell nel ruolo di Kate Wyler. Dopo quello sconvolgente cliffhanger, non vediamo l'ora che possano vedere per la stagione 2 cosa ha in serbo per loro il fantastico team visionario composto da Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell".

La protagonista e produttrice Keri Russell ha proseguito: "Sono elettrizzata nel tornare per un altro round di questo show così intelligente. Grazie a Netflix per averci dato un'altra opportunità".

Cahn ha poi sottolineato: "Ci siamo divertiti così tanto nel realizzare La Diplomatica. Ed è elettrizzante vedere quante persone la stanno apprezzando. Siamo così felici di poterne realizzare una seconda stagione!".