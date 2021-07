Keri Russell e Alden Ehnrenreich star di Cocaine Bear, film diretto da Elizabeth Banks

Keri Russell e Alden Ehnrenreich saranno due dei protagonisti di Cocaine Bear, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks.

Il progetto rivedrà l'attrice impegnata dietro la macchina da presa in occasione del progetto che la vedrà nuovamente collaborare con Universal e le cui riprese inizieranno il 23 agosto in Irlanda.

L'eccezione alla regola: Alden Ehrenreich in una scena del film

Nel cast di Cocaine Bear ci saranno quindi Keri Russell, O'Shea Jackson, Ray Liotta, Alden Ehrenreich e Jesse Tyler Ferguson.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Jimmy Warden e la storia, ispirata a fatti realmente accaduti, è stata ambientata nel 1985 in Kentucky.

Elizabeth Banks, oltre a essere impegnata come regista, sarà inoltre produttrice del progetto in collaborazione con Phil Lord, Chris Miller, Aditya Sood, Brian Duffield, Max Handelman e Robin Fisichella.

L'attrice, regista e produttrice, prossimamente sarà la star del film The Magic School Bus con la parte di Miss Frizzle che, insieme alla sua classe di studenti, parte per delle gite a bordo del bus scolastico giallo che può trasformarsi in qualsiasi cosa e viaggiare ovunque.

I protagonisti vivono quindi delle incredibili avventure nello spazio, nelle profondità marine e in tanti altri luoghi incredibili.