The Diplomat: nella Stagione 2 della serie Netflix ci sarà un salto temporale?

Dopo il rinnovo annunciato da Netflix, scopriamo insieme qualche dettaglio in più circa la Stagione 2 di The Diplomat, serie di spionaggio con Keri Russell protagonista che ha ottenuto un incredibile successo sulla piattaforma.

Recentemente, infatti, alcuni fan della serie si sono chiesti se con l'arrivo della seconda stagione ci sarà anche una sorta di salto temporale, permettendo alle storie di Kate e Austin di andare un po' più avanti. Ebbene, non sarà così. La seconda stagione di The Diplomat riprenderà direttamente dopo gli eventi del finale della prima stagione.

Una fonte vicina allo show ha confermato a TVLine che la Stagione 2 di The Diplomat "riprenderà immediatamente dopo dove l'avevamo lasciata". Inoltre, ha sottolineato che la serie "ha una linea temporale molto compressa - nella prima stagione passano qualcosa come tre settimane - quindi ha senso che la seconda inizi subito dopo".

Di cosa parla The Diplomat?

"Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Doveva andare in Afghanistan. È bravissima in una zona di crisi. In una casa storica... meno. La guerra è in corso in un continente e ribolle in un altro. Kate dovrà risolvere le crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi al suo nuovo posto sotto i riflettori, il tutto cercando di sopravvivere al suo matrimonio con il collega diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell)".