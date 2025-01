The Diplomat 3: Bradley Whitford e Allison Janney tornano a lavorare insieme dopo The West Wing

Bradley Whitford affiancherà la sua ex co-star di The West Wing, Allison Janney, nella terza stagione di The Diplomat.

Reunion in vista per Bradley Whitford e la sua ex co-star di The West Wing, Allison Janney. È stato appena confermato che l'attore affiancherà l'attrice nella terza stagione della serie thriller politica prodotta da Netflix, The Diplomat.

Non si tratta solo di una reunion sul set, ma anche di un ritorno alla Casa Bianca: Whitford interpreterà infatti il "First Gentleman" del Presidente interpretato da Janney, all'interno dello show creato e prodotto da Debora Cahn, ex sceneggiatrice di The West Wing.

Non solo rivedremo gli attori riuniti, ma torneranno anche alla Casa Bianca: Whitford interpreterà il First Gentleman del Presidente, ruolo affidato a Janney, nello show creato e prodotto da Debora Cahn, ex sceneggiatrice di The West Wing.

Sebbene i loro personaggi fossero spesso seri e impegnati in questioni politiche, i due erano anche compagni di battaglie e si scambiavano frequentemente battute taglienti. Con Cahn al timone di The Diplomat, i fan potrebbero ritrovare quel dinamico scambio di battute che li ha resi celebri.

The Diplomat 3: Cast e trama

La terza stagione di The Diplomat, con Keri Russell e Rufus Sewell, riprende da dove si era interrotta la prima stagione, che si era conclusa con un'esplosione devastante a Londra. Kate Wyler (Keri Russell), ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, è alla ricerca della verità dietro l'attentato, ma scopre che la minaccia non proviene da una nazione rivale, bensì da una faida interna al governo britannico.

The Diplomat. Allison Janney in una scena della serie Netflix.

La sinossi ufficiale rivela che "mentre Kate si avvicina alla verità, il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito, Hal Wyler (Rufus Sewell), che non solo è molto vivo, ma coinvolto in prima persona. Si troverà a fare i conti con un matrimonio in crisi, una dinamica complessa con il Ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) e la visita minacciosa della Vicepresidente Grace Penn (Allison Janney)".

The West Wing: Rob Lowe, Allison Janney e Bradley Whitford

Whitford e Janney, entrambi premiati con l'Emmy per il loro lavoro in The West Wing, sono noti per le loro interpretazioni di alto livello. Whitford ha vinto anche per il suo ruolo in The Handmaid's Tale, serie della quale sta girando la sesta e ultima stagione, e per Transparent.