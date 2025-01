Una reunion di The West Wing nelle nuove foto di The Diplomat 3

Le nuove immagini della stagione 3 della serie The Diplomat hanno svelato una reunion del cult The West Wing.

Netflix ha condiviso nuove foto della stagione 3 della serie The Diplomat che mostra la reunion di West Wing.

Gli scatti ritraggono infatti Allison Janney e Bradley Whitford, nuovamente alla Casa Bianca dopo essere stati le star dello show drammatico ideato da Aaron Sorkin con il ruoli di C.J. Cregg e Josh Lyman.

La reunion alla Casa Bianca

Nella nuova stagione della serie The Diplomat, Bradley Whitford avrà il ruolo di Todd Penn, il marito del vice presidente Grace Penn, personaggio interpretato da Allison Janney.

I quattro protagonisti della stagione 3

Janney e Whitford di nuovo insieme

Russell e Sewell insieme in una foto

Le riprese degli episodi inediti sono attualmente in corso, in vista di una distribuzione in streaming prima della fine del 2025.

Cosa racconta lo show Netflix

La serie The Diplomat ha come protagonista Keri Russell nei panni di Kate Wyler, ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito e alle prese con crisi internazionali. La donna deve inoltre affrontare numerose difficoltà nella sua vita privata, come il matrimonio in difficoltà con Hal Wyler (Rufus Sewell).

Nel cast ci sono anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.

La serie è stata creata da Deborah Cahn, impegnata come showrunner e produttrice esecutiva. Russell, oltre a essere protagonista, fa parte del team insieme a Janice Williams e Alex Graves.

La sinossi diffusa da Netflix anticipa che "mentre Kate si avvicina alla verità, il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito, Hal Wyler (Rufus Sewell), che non solo è molto vivo, ma coinvolto in prima persona. Si troverà a fare i conti con un matrimonio in crisi, una dinamica complessa con il Ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) e la visita minacciosa della Vicepresidente Grace Penn (Allison Janney)".